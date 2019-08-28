Зеленый Кабмин: известно, кто возглавит министерства - ФОТО

Зеленый Кабмин: кто возглавит министерства - ФОТО

Уже скоро состоится первое заседание Верховной Рады. Не за горами и формирование нового Кабмина. Кто из него вылетит, а кто останется?

На эти вопросы ответил украинский журналист Сергей Лещенко.

Если кратко, то мы больше не увидим Степана Полторака, Уляну Супрун и Владимира Омеляна. Новый Кабмин будет выглядеть следующим образом:

Возглавит же молодую команду Алексей Гончарук. Больше о нем узнаете здесь.

Отметим, что вышеуказанный график является далеко не полным. Так, не совсем ясно кто будет во главе Минобразования и МВД. Хотя касательно последнего можно быть точно уверенными – Арсен Аваков. Оказав зеленым поддержку в победе на выборах президента, Арсен Борисович смог купить себе лобби у новой власти.

Напомним, "Лесом идут все!": Слуга народа "послала" другие партии.