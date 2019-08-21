война на Донбассе Биньямин Нетаньяху Филипп Ильенко Партия Слуга народа Владимир Зеленский

"Лесом идут все!": Слуга народа "послала" другие партии

Вчера, 22:20
"Лесом идут все!": Слуга народа «послала» другие партии - фото 1
"Лесом идут все!": Слуга народа «послала» другие партии

Будущий глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прокомментировал договоренности с другими политсилами о формировании Кабмина.

Нардепы слишком мало получают – Команда Зе

О переговорах с коллегами он рассказал СМИ.

"Когда я звоню представителям других партий и говорю: "Вы можете предоставить свой лист для шорт-листа нормальных кандидатов на министров?". – А они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим". Скажите, это прогосударственная позиция или чисто политическая спекуляция?”, - раскритиковал всех и вся Арахамия.

И уточнил, куда другим политсилам следует идти в этой нелегкой ситуации.

"Я не хочу фамилии называть, но я говорю: если есть такая позиция – пусть они лесом все идут. Это многие политические силы делают так. Если они говорят, что мы должны нести стопроцентную ответственность – мы не хотим с ними ничего согласовывать. Мы будем нести политическую ответственность. Правильно?", - заявил политик.

Отметим, что на данный момент идет распределение кресел не только в Кабмине, но и в самой Раде. Буквально. Все первые ряды в парламенте займут "слуги народа". С комитетами сложилась аналогичная ситуация. Все самые вкусные подразделения ВРУ "Слуга народа" планирует оставить за собой.

Как говорится, Devida et impera - Разделяй и властвуй !

Напомним, "Голос" отказался от "подачки" Слуги народа.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа Кабмин Новости Украина
Буквы
powered by lun.ua
Другое на тему
Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции - фото 1
Зе-парад 24 августа: ярчайшие фото репетиции
Вчера, 21:40
Киев доволен Кличко. Говоря опросы….мэрии - ФОТО - фото 1
Киев доволен Кличко. Говорят опросы….мэрии - ФОТО
Вчера, 21:00
Порошенко увеличил свои силы. Что произошло? - фото 1
Порошенко увеличил свои силы. Что произошло?
Вчера, 20:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...