Супрун нашли замену. И это не Радуцкий

Супрун нашли замену. И это не Радуцкий

Глава МОЗ Уляна Супрун вскоре может лишиться своего кресла. Кто же ее заменит?

Как передает Интерфакс Украина, все шансы стать новым министром здравоохранения имеются у Олега Петренко - Главы Национальной службы здоровья Украины.

Олег Петренко

Однако на данный момент эту информацию никто не подтвердил, но и не опровергнул. Отметим, что первоначально "новым главой МОЗ" был педиатр Евгений Комаровский, однако тот быстро отказался от предложенного кресла.

Позже было названо имя основателя клиник "Борис" Михаила Радуцкого. Правда, со временем и он пошел на попятную. На данный момент бизнесмена критикуют со всех сторон. И не случайно.

Для справки

Олег Петренко окончил Винницкий национальный медуниверситет им. Пирогова (1998г.) и Украинскую школу политических студий (2006 г.). С 2007 г. занимал руководящие должности в частных клиниках. С февраля 2018 г. глава Национальной службы здоровья Украины.

Напомним, суд вынес неожиданное решение по Супрун.