"Порошенко бессовестно лжет": Аваков жестко унизил главу "ЕС"

"Порошенко бессовестно лжет": Аваков жестко унизил главу "ЕС"

Глава МВД Арсен Аваков публично обвинил Петра Порошенко во лжи и частично открестился от своей роли в победе партии Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Facebook.

"Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!", - похвалил себя министр.

И в очередной раз прошелся по экс-гаранту.

"Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить ни ему лжецу, - а любому честному человеку. Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки".

В то же время, унизив Петра Порошенко, Аваков подчеркнул, что "по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым – важно. А вот то за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль".

Так какие же слова Порошенко не понравились Авакову? Если кратко, то комментируя выборы в Раду, экс-гарант заявил следующее:

"Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованных изнутри страны. Удалось ли им нам помешать? Нет".

Отметим, что глава МВД и вправду поспособствовал победе Зеленского на выборах, но президентских. Благодаря ему были провалены избирательные сетки Порошенко.

Правда, иногда полицейские заходили слишком далеко. Так до выборов гаранта и после, НП отметилась несколькими задержаниями "критиков Зеленского". Будто бы за незаконную контрагитацию.

Как бы там ни было, но Арсен Аваков уже "купил" себе кресло в обновленном Кабмине. Весьма сомнительно, что его отправят в отставку. Ему не повредило даже убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Как и ожидалось, об этой истории вскорее забыли, президент тактично промолчал (Зеленский скор на громкие заявления - прим. ред) , а петиции об отставках одиозного министра улетели в известном направлении.

Напомним, Андрей Герус рассказал о будущем составе Кабмина. Спойлер: оппозиции там не будет места. И мы кое-что прояснили от себя.