Зеленский избрал премьера. Кто же это?

Зеленский избрал премьера. Кто же это?

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой будущего премьер-министра. Им станет замглавы ОП Алексей Гончарук.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на инсайд.

По данным источника, именно кандидатуру Гончарука и выдвинет Зеленский на предстоящем заседании Рады. Если эта информация подтвердится, то политик побьет рекорд Владимира Гройсмана и станет самым молодым (35 лет) премьером в истории нашей страны.

Для справки

Алексей Гончарук - юрист, доктор философии. Ранее работал советником Министра экономразвития и торговли. Является главой Общественного комитета по защите активного избирательного права.

Алексей Гончарук

В 2014 г. попытался попасть в парламент, но неудачно. Его партия "Сила людей" набрала лишь 0,1% голосов. Весной 2019 г. соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом. 28 мая 2019 г. он был назначен замглавы тогда еще АП.

Свое повышение молодой политик воспринял позитивно.

"Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", - заявил тогда Гончарук.

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