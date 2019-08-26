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"Слуга народа" увеличит силы. Несмотря на ЦИК

11:30
"Слуга народа" увеличит силы. Несмотря на ЦИК - фото 1
"Слуга народа" увеличит силы. Несмотря на ЦИК

Фракция "Слуги народа" сможет увеличить свои силы на одного человека. Благодаря Фемиде.

Порошенко увеличил свои силы. Что произошло?

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

По данным СМИ, Верховный суд Украины по иску "слуги народа" Наталии Дьяченко отменил результаты выборов в 198 округе (Черкасская область), где победил самовыдвиженец Сергей Рудык.

"Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе 198 от 21 августа 2019 года", - говорится в постановлении суда.

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Наталия Дьяченко

Однако "зеленым" пока рановато праздновать победу. Согласно вердикту суда, ЦИК обязана пересмотреть результаты выборов и далеко не факт, что он будет в пользу "Слуги народа".

Отметим, что ранее "слуга" Наталия Дьяченко уже обращалась к судам низшей инстанции. Однако те оставили решение ЦИК по результатам выборов неизменным, а 12 августа комиссия внесла Сергея Рудыка в списки зарегистрированных народных депутатов.

'Слуга народа' увеличит силы. Несмотря на ЦИК - фото 186523

Напомним, "Лесом идут все!": Слуга народа "послала" другие партии.

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ЦИК Верховный Суд Украины Верховна Рада Партия Слуга народа Новости Украина
Интерфакс Украина
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