"Слуга народа" увеличит силы. Несмотря на ЦИК

"Слуга народа" увеличит силы. Несмотря на ЦИК

Фракция "Слуги народа" сможет увеличить свои силы на одного человека. Благодаря Фемиде.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

По данным СМИ, Верховный суд Украины по иску "слуги народа" Наталии Дьяченко отменил результаты выборов в 198 округе (Черкасская область), где победил самовыдвиженец Сергей Рудык.

"Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе 198 от 21 августа 2019 года", - говорится в постановлении суда.

Наталия Дьяченко

Однако "зеленым" пока рановато праздновать победу. Согласно вердикту суда, ЦИК обязана пересмотреть результаты выборов и далеко не факт, что он будет в пользу "Слуги народа".

Отметим, что ранее "слуга" Наталия Дьяченко уже обращалась к судам низшей инстанции. Однако те оставили решение ЦИК по результатам выборов неизменным, а 12 августа комиссия внесла Сергея Рудыка в списки зарегистрированных народных депутатов.

Напомним, "Лесом идут все!": Слуга народа "послала" другие партии.