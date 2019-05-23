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Зеленский оскорбил Великобританию: посол отреагировала

17:00
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Посол Британии в Украине осадила Зеленского

В четверг, 23 мая, во время своего выступления на iForum президент Украины опустился до просторечных выражений. И все бы ничего, только упомянул при этом другую страну - Великобританию. А вот дипломаты из Королевства подобных изречений не оценили.

Выступая, не очень уж ознакомленный с дипломатическими протоколами и прочими нужными главе государства нюансами, президент Украины упомянул о Великобритании как о "старушке".

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Любому другому человеку подобное выражение однозначно простили бы, но к верховному главнокомандующему отношение особое.

Так что Джудит Гоф, посол Великобритании в Украине, отреагировала на изречение Зеленского практически моментально. На своей странице в Twitter дипломат запостила свою фотографию, которая не нуждается в пояснениях.

 

В комментариях к посту многие пользователи попросили прощения у граждан Великобритании от имени всей страны. При этом почти все не забыли упомянуть, что им стыдно за Зеленского, который неудачно пошутил.

Стоит отметить, что президент, скорее всего, попытался показать свою осведомленность и выдавить из себя что-то типа перевода устойчивого выражения Old good Britain - Старая добрая Британия. но получилось у него "маленькая старушка Британия" - little old lady Britain.

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