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Омелян НЕ отменит поезда в Россию. Пока что

11 мая, 13:30
Омелян НЕ отменит поезда в Россию. Пока что - фото 1
Омелян НЕ отменит поезда в Россию. Пока что

Министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян пообещал не отменять поезда в РФ. Пока что.


По ком гремят поезда: "Укрзализныця" сотрудничает с компанией, торгующей с Россией

Об этом он рассказал в интервью журналистам.

"Я вижу, что политического решения скорее всего не будет", - заявил чиновник.

И добавил, что поток украинских пассажиров в сторону России постепенно иссякает.

"В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла", - сказал министр.

Отметим, что ранее Омелян обещал запретить поезда в Россию уже в ближайшие несколько лет.

Как заявил чиновник, украинцы все чаще обращают свои взгляды к Европе. Да и как свидетельствуют статистические данные в РФ, наши соотечественники перестали возглавлять потоки эмигрантов в "необъятную".

Как заявил чиновник, украинцы все чаще обращают свои взгляды к Европе. Да и как свидетельствуют статистические данные в РФ, наши соотечественники перестали возглавлять потоки эмигрантов в "необъятную".
https://beztabu.net/novosti_t4952

 

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