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МВД будет карать за нарушение карантина - СМИ

16:22
МВД будет карать за нарушение карантина - СМИ - фото 1
МВД будет карать за нарушение карантина - СМИ

МВД Украины планирует ввести наказание за нарушение правил карантина во время пандемии эпидемии китайского коронавируса.

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Об этом написал глава ЦПК Виталий Шабунин в Telegram.

МВД разработали изменения в Уголовный кодекс (далее - УК) и Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП), которые вроде бы должны способствовать борьбе с коронавирусом. Законопроект предлагает существенно ограничивать права человека. Прежде всего указанные нормы смогут использовать для преследования участников мирных собраний", - написал активист, кратко уточнив суть законопроекта.

МВД предлагают дополнить УК тремя новыми статьями. В частности, наказывать именно уголовной ответственностью предлагают за "Заражение особенно опасной или опасной инфекционной болезнью» (ст. 1301). Ответственность в виде лишения свободы до двух лет (в качестве максимального наказания) нести те, кто сознательно поставил других в опасность заражения особо опасным или опасной инфекционной болезнью", - заявил Шабунин.

В МВД эту информацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинским паспортом и видом на жительство.

14 марта глава МВД Арсен Аваков допустил ужесточение карантинных мер в Украине.

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