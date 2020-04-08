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Молитвы состоятся: Епифаний рассказал о праздновании Пасхи в Украине

11:20
Молитвы состоятся: Епифаний рассказал о праздновании Пасхи - фото 1
Молитвы состоятся: Епифаний рассказал о праздновании Пасхи

Глава ПЦУ Епифаний провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказал о праздновании Пасхи во время карантина.

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Об этом сообщает пресс-служба Православной Церкви Украины.

Во время встречи глава государства напомнил Киевскому митрополиту о необходимости соблюдения карантинных мер, на что глава ПЦУ ответил согласием.

"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы оставаясь дома, наши верные могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали, несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего, что величественный праздник пришел к нам", - заявил Епифаний.Молитвы состоятся: Епифаний рассказал о праздновании Пасхи в Украине - фото 198391

Глава ПЦУ Епифаний и президент Украины Владимир Зеленский

Отметим, что перед Пасхой в Украину попытаются вернуться около 200 тысяч граждан. Именно в этот период и ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.

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Митрополит Епифаний Владимир Зеленский ПЦУ Пасха Новости Украина
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