Молитвы состоятся: Епифаний рассказал о праздновании Пасхи в Украине

Молитвы состоятся: Епифаний рассказал о праздновании Пасхи

Глава ПЦУ Епифаний провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказал о праздновании Пасхи во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Православной Церкви Украины.

Во время встречи глава государства напомнил Киевскому митрополиту о необходимости соблюдения карантинных мер, на что глава ПЦУ ответил согласием.

"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы оставаясь дома, наши верные могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали, несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего, что величественный праздник пришел к нам", - заявил Епифаний.

Глава ПЦУ Епифаний и президент Украины Владимир Зеленский

Отметим, что перед Пасхой в Украину попытаются вернуться около 200 тысяч граждан. Именно в этот период и ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.