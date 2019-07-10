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Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ

18:29
Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 1
Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ

10 июля в Борисполе прямо во время заседания Владимир Зеленский вышвырнул экс-беркутовца Ярослава Годунка. Сеть традиционно разделилась на два лагеря. Собрали для вас самые яркие реакции.

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Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 184071
Кто-то это оценил.
Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 184072
А кто-то посмеялся.
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Сильно посмеялся.
Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 184079
Есть и злорадствующие.
Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 184074
Другие же попытались обьяснить такое поведение рациональными причинами.
Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 184075
Или политическими.
Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 184076

Отметим, что описанная выше история это далеко не первый публичный конфликт Зеленского. Ранее он обвинил главу МИД в провале освобождения моряков. А через пару недель гарант "ласково" утихомирил хейтера в Facebook.

А теперь Годунок. Интересно, как недавняя перепалка изменит рейтинг президента? Пока что гарант самый популярный политик в стране. Больше об этом читайте здесь.

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Владимир Зеленский Ярослав Годунок Борисполь Новости Украина
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