Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ

Отметим, что описанная выше история это далеко не первый публичный конфликт Зеленского. Ранее он обвинил главу МИД в провале освобождения моряков. А через пару недель гарант "ласково" утихомирил хейтера в Facebook.

А теперь Годунок. Интересно, как недавняя перепалка изменит рейтинг президента? Пока что гарант самый популярный политик в стране. Больше об этом читайте здесь.