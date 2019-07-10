"Выйди отсюда!" :Зеленского "накажет" разбойник из Беркута

"Выйди отсюда!" :на Зеленского подаст в суд разбойник из "Беркута"

В среду, 10 июля, Владимир Зеленский жестко унизил секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Видео перепалки уже успело стать вирусным.

Вот, зацените, если не видели.

Оценили? Годунок тоже оценил и решил подать в суд на самого президента.

"Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя как какой-то гопник: "Выйди, вон отсюда, иди гуляй". Я же и есть власть, наоборот послушай ее. А меня за правду выгоняют из зала. Вот такая ситуация”, - заявил чиновник.

Все бы ничего, но у Годунка очень яркая биография. Может президент в чем- то прав?

Годунок: от Беркута до политика

Ярослав Годунок (род, 1977 г.) – служил в ВСУ, позже пошел в "Беркут", где проработал три года (1997 -2000). В 2000 незаконно вломился в жилище киевлянки и вместе с подельниками потребовал взятку. В 2002 Годунку дали пять лет за разбой, однако ему удалось избежать тюремного заключения.

Позже он вошел в партию "Наша Украина", еще позже в «Пора». В это же время он исполнял обязанности коснультанта при нардепе ( на тот момент ) Оксане Билозир. В 2004 г. проходил по делу "террористов из Поры" (в офисе организации была найдена взрывчатка – прим. ред). Однако ему снова повезло и его отпустили.

На данный момент наш герой депутат Бориспольского горсовета. Один з недавних "грешков" Годунка имел место в 2016 г, когда он грубо выругался в адрес участников Всеукраинского крестного хода (полагаем, что справедливо).

И вот еще кое-что на заметку.

Выводы

Отметим, что описанная выше история это далеко не первый публичный конфликт Зеленского. Ранее он обвинил главу МИД в провале освобождения моряков. А через пару недель гарант "ласково" утихомирил хейтера в Facebook.

А теперь Годунок. Интересно, как недавняя перепалка изменит рейтинг президента? Пока что гарант самый популярный политик в стране. Больше об этом читайте здесь.