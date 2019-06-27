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Назван самый любимый политик украинцев

16:50
Назван самый любимый политик украинцев - фото 1
Назван самый любимый политик украинцев

Соцгрпуппа Рейтинг назвала самого любимого политика украинцев. Им оказался…

Он - будущий премьер: украинцы назвали имя

…президент Украины Владимир Зеленский. Ему доверяют 63% (почему не 73% - прим.ред) и не верят 25 %, что весьма символично.

А вот других политиков любят куда меньше. Так, лидеру «Голоса» Святославу Вакарчуку доверяет лишь 24% при антипатии в 57%, Юрию Бойко - 21% и 62%, Юлии Тимошенко - 19% и 74%, премьеру Гройсману - 19% и 72%, экс-гаранту Петру Порошенко - 14% ( не 25% - прим. ред) и 81%.

Весьма характерно, что лидер «Евросоли» станлартно назодится на дне симпатий украинцев. Аналогичная ситуация была и в 2018 г. Правда, со временем он смог частично отвоевать доверие избирателя. Но это не помогло.

Напомним, социологи опубликовали свежие рейтинги политсил. Результат удивляет: "Слуга народа" теряет голоса, а "За життя" стала еще популярнее.

По данным соцгруппы "Рейтинг" партия Зеленского набирает 45,3%, потеряв за две недели 2% голосов. А вот серебряный призер "За життя" наоборот стал популярнее, набрав дополнительный процент и получив таким образом 12,1%.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко Олег Ляшко Юрий Бойко Новости Украина
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