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Зеленский встретится с Эрдоганом. С ним полетит Джемилев

20:30
Зеленский встретится с Эрдоганом. Раскрыты детали - фото 1
Зеленский встретится с Эрдоганом. Раскрыты детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Зеленский встретится с Трампом. Названа дата

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Турецкую Республику. В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин", - передает пресс-служба.

Некоторые детали предстоящей встречи раскрыл лидер крымских татар Мустафа Джемилев, который будет сопровождать Зеленского в предстоящей поездке.

"Программа встречи планируется офисом президента, я могу только подсказать темы. Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличения торгового оборота наших стран", - заявил политик.

Зеленский встретится с Эрдоганом. С ним полетит Джемилев - фото 185423

Кроме того глава государства пообщается с Константинопольским Патриархом Варфоломеем І.

Правда, вряд ли эта встреча даст какие-либо плоды. Став президентом, Владимир Зеленский полностью отстранился от дел Церкви, общаясь с одинаковым успехом как с УПЦ МП, так и ПЦУ.

А вот переговоры с президентом Турции обещают быть интересными. В частности, по словам Джемилева на стадии подписания находится документ по "реализации торговых отношений".

Отметим, что Эрдоган на данный момент переживает не лучшие времена. Его усиленно критикуют как внутри страны, так и вне. Особенно примечательна внешняя критика. Если ЕС беспокоят права человека, то США возмущены из-за закупок Турции российского вооружения (Турция – страна НАТО).

Напомним, "Бацька" и Зеленский обсудили хозяйство. И кое о чем договорились.

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Владимир Зеленский Реджеп Эрдоган Турция Патриарх Варфоломей Новости Украина
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