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Зеленский узаконил игорный бизнес в Украине, несмотря на коллизию в правках

14:46
Зеленский узаконил игорный бизнес в Украине, несмотря на коллизию в правках - фото 1
Зеленский узаконил игорный бизнес в Украине, несмотря на коллизию в правках

Во вторник, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине, несмотря на коллизию в правках.

Иностранец проконтролирует весь игорный бизнес в Украине: Что происходит?


Об этом сообщается на сайте парламента.

Зеленский узаконил игорный бизнес в Украине, несмотря на коллизию в правках - фото 203873

Ранее член налогового комитета Марьян Заблоцкий заявлял, что закон о легализации игорного бизнеса нуждается в доработке.

"Доставились (поправок - прим. ред.) до того, что мы проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной норме пишет что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая , или Минфин).Очень много людей хотели создать эту комиссию», - отметил депутат.

Почему президент не отреагировал на изъяны закона – другой вопрос.

Что предусматривает закон об игорном бизнесе?

Согласно закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в Украине:

  • Запрещается проведение игорных мероприятий без наличия лицензии;
  • Игорные залы могут находиться на расстоянии не менее 500 м. от школ;
  • Залы с игровыми автоматами могут находиться лишь в помещении пятизвездочных отелей;
  • Игорные заведения имеет право обслуживать лишь лиц, достигших 21 года;
  • Введена обязательная компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере от суммы проигрыша.

 

Напомним, что…

В сентябре 2019 г. Кабмин одобрил Программу действий правительства по легализации казино и добычи янтаря.

16 января 2020 г. Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект о легализации игорного бизнеса. За него проголосовали 260 депутатов.

14 июля нормативно-правовой акт был одобрен украинским парламентом.

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Экономическая правда
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