Зеленский узаконил игорный бизнес в Украине, несмотря на коллизию в правках
Во вторник, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине, несмотря на коллизию в правках.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Ранее член налогового комитета Марьян Заблоцкий заявлял, что закон о легализации игорного бизнеса нуждается в доработке.
"Доставились (поправок - прим. ред.) до того, что мы проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной норме пишет что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая , или Минфин).Очень много людей хотели создать эту комиссию», - отметил депутат.
Почему президент не отреагировал на изъяны закона – другой вопрос.
Что предусматривает закон об игорном бизнесе?
Согласно закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в Украине:
- Запрещается проведение игорных мероприятий без наличия лицензии;
- Игорные залы могут находиться на расстоянии не менее 500 м. от школ;
- Залы с игровыми автоматами могут находиться лишь в помещении пятизвездочных отелей;
- Игорные заведения имеет право обслуживать лишь лиц, достигших 21 года;
- Введена обязательная компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере от суммы проигрыша.
Напомним, что…
В сентябре 2019 г. Кабмин одобрил Программу действий правительства по легализации казино и добычи янтаря.
16 января 2020 г. Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект о легализации игорного бизнеса. За него проголосовали 260 депутатов.
14 июля нормативно-правовой акт был одобрен украинским парламентом.