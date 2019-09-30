Кабмин поддержал казино и добычу янтаря. Что известно?

Кабмин поддержал казино и добычу янтаря. Что известно?

Кабмин одобрил Программу действий правительства по легализации казино и добычи янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Как передает источник, правительство полностью поддержало соответствующий пакет документов.

"Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и др.", - сообщает пресс-служба.

Что касается легализации игорного бизнеса, то тут имеют определенные ограничения: азартные игры допустимы лишь на территории отелей.

Напомним, что из всего упомянутого в Украине особенно остро стоит янтарный вопрос. Преступные группировки уже давно наладили добычу и сбыт украинского янтаря за рубеж.

И Зеленский объявил им войну. Успех маловероятен. Все предыдущие попытки властей покончить с преступниками оканчивались вполне закономерно: никак.. Яркий тому пример - работа правоохранителей во времена Порошенко. Пятый президент, как и нынешний, пообещал уничтожить "янтарную республику". Но дальше показательных задержаний дело не дошло.

Как знать, может новый закон это попытка частичной (полной?) легализации того, что никто не может побороть?