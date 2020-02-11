Иностранец проконтролирует весь игорный бизнес в Украине: Что происходит?

Иностранец проконтролирует весь игорный бизнес в Украине: Что происходит?

Борис Баум, который скорее-всего возглавит Комиссию по регулированию азартных игр в Украине, все еще является гражданином Латвии.

Об этом сообщает "Bihus. Info".

По данным СМИ, в 2020 г. Борис Баум получил украинское гражданство, однако отказываться от паспорта Латвии он не стал. Таким образом с точки зрения закона, бизнесмен не имеет права на упомянутую должность.

Тот самый паспорт

Однако Команду Зе эта немаловажная деталь вовсе не смущает, более того "слуги народа" достаточно положительно отзываются о бизнесмене.

"Я думаю, что это (Баум – прим. ред.) нормальная кандидатура (на пост главы Комиссии – прим. ред.)", - кратко заявил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Борис Баум

Глава фракции "СН" Давид Арахамия также придерживается довольно хорошего мнения о Борисе Бауме.

"Я его (Баума прим. ред) знаю лично. Я в аренду снимал в коттеджном городке дом, и он через четыре дома жил тоже со своими", - отметил политик.

Для справки

Борис Баум – латвийский бизнесмен. До и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy, ранее возглавлял наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов. Также предпринимателя связывают с кипрской фирмой, которая курировала российскую лотерею.

По славам Давида Арахамии, у бизнесмена имеется опыт управления казино. Скорее всего речь идет о казино в отеле Premiere Palace, которым владеет VS Energy.

Напомним, в сентябре 2019 г. Кабмин одобрил Программу действий правительства по легализации казино и добычи янтаря. Что она предусматривает?