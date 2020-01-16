Рада поддержала легализацию казино. Что изменится?

Рада поддержала легализацию казино. Что изменится?

В четверг, 16 января, Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект о легализации игорного бизнеса. За него проголосовали 260 депутатов.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" вводит регулирование рынка игорного бизнеса. Согласно документу, деятельность игорных заведений разрешается лишь при наличии у последних лицензий, отсутствии внешней рекламы и с условием размещения залов игровых автоматов в помещении гостиниц.

Кроме того увеличивается возрастное ограничение для игроков: закон вводит ответственность для игорных заведений за обслуживание граждан, не достигших 21-летнего возраста. Для соблюдения законности документ вводит систему онлайн-мониторинга за деятельностью казино.

Как уточняется в законе, на основе средств от выданных лицензий будет создан Фонд для поддержки медицины, спорта и культуры.

Напомним, в сентябре 2019 г. Кабмин одобрил Программу действий правительства по легализации казино и добычи янтаря. Что она предусматривает?