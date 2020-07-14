Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится?

11:44
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится? - фото 1
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится?

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины легализировали игорный бизнес. Решение поддержали 248 нардепов.

Иностранец проконтролирует весь игорный бизнес в Украине: Что происходит?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится? - фото 202699

Согласно закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в Украине:

  • Запрещается проведение игорных мероприятий без наличия лицензии;
  • Игорные залы могут находиться на расстоянии не менее 500 м. от школ;
  • Залы с игровыми автоматами могут находиться лишь в помещении пятизвездочных отелей;
  • Игорные заведения имеет право обслуживать лишь лиц, достигших 21 года;
  • Введена обязательная компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере от суммы проигрыша.
  •  

Напомним, что…

В сентябре 2019 г. Кабмин одобрил Программу действий правительства по легализации казино и добычи янтаря.

16 января 2020 г. Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект о легализации игорного бизнеса. За него проголосовали 260 депутатов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
казино Верховна Рада легализация Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Гибель лайнера МАУ не была "человеческой ошибкой" – МИД - фото 1
Гибель лайнера "МАУ" не была "человеческой ошибкой" – МИД
10:50
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры
10:07
Коломойский взял в партнеры компанию, которая кинула украинскую оборонку на миллионы - фото 1
Коломойский взял в партнеры компанию, кинувшую украинскую оборонку на миллионы
09:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30