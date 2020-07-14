Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится?
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится?
Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины легализировали игорный бизнес. Решение поддержали 248 нардепов.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Согласно закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в Украине:
- Запрещается проведение игорных мероприятий без наличия лицензии;
- Игорные залы могут находиться на расстоянии не менее 500 м. от школ;
- Залы с игровыми автоматами могут находиться лишь в помещении пятизвездочных отелей;
- Игорные заведения имеет право обслуживать лишь лиц, достигших 21 года;
- Введена обязательная компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере от суммы проигрыша.
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Напомним, что…
В сентябре 2019 г. Кабмин одобрил Программу действий правительства по легализации казино и добычи янтаря.
16 января 2020 г. Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект о легализации игорного бизнеса. За него проголосовали 260 депутатов.
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