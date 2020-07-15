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Зеленский уволил посла Украины в Румынии

16:20
Александр Баньков уволен с должности посла - фото 1
Александр Баньков уволен с должности посла

В среду, 15 июля, президент подписал указ о лишении должности дипломата, который представлял интересы Украины в Румынии Александра Банькова. Назначал его еще Петр Порошенко.

Соответствующий документ был опубликован на сайте президента под номером 274/2020.

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"Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Румынии", – сказано в указе, под которым поставил свой автограф Зеленский.

Зеленский уволил посла Украины в Румынии - фото 202770

Скорее всего, причиной для увольнения дипломата была не попытка гаранта разобраться с людьми, которых ставил на должность его главный оппонент Петр Порошенко. Также документ подписали не из-за попыток Александра Дубинского получить гражданство Румынии.

Вероятно, президент просто проводит традиционную ротацию послов.

Баньков работает в системе МИД Украины уже 14 лет. Ранее он занимал должность третьего секретаря по консульским вопросам посольства Украины в Румынии, а также директора Департамента секретариата Министра иностранных дел Украины

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Владимир Зеленский посол Румыния дипломатические отношения Александр Дубинский Президент Украины увольнение Новости
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