Зеленский уволил посла Украины в Румынии

Александр Баньков уволен с должности посла

В среду, 15 июля, президент подписал указ о лишении должности дипломата, который представлял интересы Украины в Румынии Александра Банькова. Назначал его еще Петр Порошенко.

Соответствующий документ был опубликован на сайте президента под номером 274/2020.

"Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Румынии", – сказано в указе, под которым поставил свой автограф Зеленский.

Скорее всего, причиной для увольнения дипломата была не попытка гаранта разобраться с людьми, которых ставил на должность его главный оппонент Петр Порошенко. Также документ подписали не из-за попыток Александра Дубинского получить гражданство Румынии.

Вероятно, президент просто проводит традиционную ротацию послов.

Баньков работает в системе МИД Украины уже 14 лет. Ранее он занимал должность третьего секретаря по консульским вопросам посольства Украины в Румынии, а также директора Департамента секретариата Министра иностранных дел Украины