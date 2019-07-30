Зеленский уволил Короля Артура. И это не шутка

Зеленский уволил Короля Артура. И это не шутка

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Короля Артура. Нет, не того, который лежит в Авалоне, а нашего, самого что ни на есть украинского.

Об этом сообщается на сайте "ОП".

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - сказано в распоряжении гаранта.

Отметим, что Зеленский почти регулярно проводит "чистки" власти на местах. Так, 9 июля, он уволил около 70 глав местных райадминистраций.

Формальным поводом чисток стало прекращение полномочий старого президента. В частности, пострадали районные главы Киевской (3), Винницкой (9), Волынской (8), Донецкой (3), Днепропетровской (1), Житомирской (1), Закарпатской (3), Кировоградской (10), Львовской (5), Луганской (5), Одесской (1), Полтавской (2), Ровенской (3), Сумской (5), Тернопольской (4), Хмельницкой (1) и Черкасской (5) областей.

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов Украины. Отметим, что за кадровые перестановки новый президент принялся сразу же после присяги. Так, вскоре были уволены начальник УГО Валерий Гелетей, глава генштаба Виктор Муженко, глава Госуправления делами Иван Куцик и пр.