“Нет сомнения": Полторак высказался о новом главе Генштаба

Полторак высказался о новом главе Генштаба

В четверг, 23 мая, министр обороны Украины Степан Полторак представил нового начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака.

Глава украинской армии отметил личные качества генерала, заявив, что у того есть опыт и понимание проблем ВСУ.

"Руслан Борисович точно не является новым человеком для Вооруженных сил. Он прошел службу на всех командных должностях, начиная от командира взвода. Он очень хорошо знает проблемы, знает, над чем нужно работать и у меня нет сомнения в том, что качество выполнения новых задач будет наращиваться, эффективность повышаться и Вооруженные силы будут готовы к выполнению задач, которые определены законодательством", - заявил Полторак.

Отметим, что сразу после присяги, президент Владимир Зеленский принялся за смещение глав ВСУ и силовых ведомств.

Первым ушел глава СБУ Василий Грицак, после был уволен глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Что касается Степана Полторака, то несмотря на свое заявление об отставке, он все еще продолжает занимать должность министра обороны.