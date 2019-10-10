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Зеленский установил мировой рекорд - ФОТО

21:00
Зеленский установил мировой рекорд - ФОТО - фото 1
Зеленский установил мировой рекорд - ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел самую долгую политическую пресс-конференцию в мире.

Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Об этом сообщил представитель реестра рекордов Виталий Зорин.

"Ничего не предвещало беды, прежде чем коллеги-журналисты нас не предупредили о том, что возможно мировое достижение. Мы очень быстро провели экспертизу... Уже сейчас пресс-конференция длится более 8 часов и рекорд, я не буду говорить чей, превышен как минимум на 45 минут", - заявил регистратор.

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В ответ президент Украины поблагодарил организацию. По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, для всех них это стало сюрпризом.

Напомним, что так называемый пресс-марафон проходит в здании Kyiv Food Market. На мероприятие явилось около 300 журналистов. Желающих задать вопрос президенту заводят в комнату по несколько человек. Во время мероприятия работники СМИ узнали много чего интересного. Что гарант думает о "новом Майдане"? Заслуживает ли Юлия Мендель наказания? Какая главная цель его правления?

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Владимир Зеленский рекорд СМИ конференция Новости Украина
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