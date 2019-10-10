"Может быть лидером...": Зеленский высказался о Порошенко и Майдане

"Может быть лидером": Зеленский высказался о Порошенко и Майдане

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о критике лидера "ЕС" Петра Порошенко.

Свое мнение гарант высказал во время пресс-марафона.

Говоря о протестах против "формулы Штайнмайера" и роли Петра Порошенко для "нового Майдана", Зеленский заявил следующее:

"Коммуникационно я считаю, что наши ребята проиграли. Мы действительно не докоммуницировали с людьми. Это ошибка. В наших шагах ни одной ошибки не было. Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент ".

Напомним, что слухи о "путче"/ Майдане Петра Алексеевича возникли в начале сентября из-за слитого СМС нардепа "Слуги народа" Лизы Богуцкой.

По ее словам, именно из-за угроз со стороны Порошенко Команда Зе и вынуждена была оставить главу МВД Арсена Авакова на своем посту.

Слова народной избранницы очень сильно повеселили общественность: по сети до сих пор гуляют фотожабы с "путчем". Как бы там ни было, но верхушке Команде Зе не до смеха. Так, на прямой вопрос "возможен ли путч", глава ОП Андрей Богдан заявил следующее:

"Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да", - сказал соратник Зеленского.

Вполне вероятно, что госпожа Богуцкая могла что-то услышать "наверху" и слегка гиперболизировав, поспешила рассказать это знакомой. А уж будет ли "путч" – покажет время.

А пока что весь негатив против действий ОП выражается лишь в периодических акциях протеста.