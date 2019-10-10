Сергей Пашинский Формула Штайнмайера Владимир Зеленский война на Донбассе

Зеленский назвал главную цель своего правления

17:40
Зеленский назвал главную цель своего правления - фото 1
Зеленский назвал главную цель своего правления

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную цель своего президентства. И это не снижение цен на шаурму.

Зеленский рассказал, как вернуть Крым

Об этом гарант заявил во время пресс-марафона.

По словам главы государства, самой его главной целью является прекращение войны на Донбассе.

"Когда меня избрали президентом, какого Зеленского выбирало общество? Президента, который остановит войну. Именно такой Зеленский остается. Главная моя цель, моя личная, я думаю, что именно это моя миссия в течение этих 5 лет", - сказал гарант.

Напомним, что 1 октября 2019 г. в Минске была подписана "формула Штайнмайера", которая предусматривает отвод войск и выборы на Донбассе. Многие в Украине негативно восприняли действия власти: по стране прокатилась волна протестов, а часть украинских облсоветов и вовсе попросила отменить соглашение.

В свою очередь президент заявил, что не против митингов и связал их с плохой коммуникацией с обществом, которое так и "не смогло понять", что же было подписано в Беларуси.

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