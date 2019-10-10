Сергей Пашинский Формула Штайнмайера Владимир Зеленский война на Донбассе

Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ

18:20
Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 1
Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ

В четверг, 10 октября, стартовал пресс-марафон президента Владимира Зеленского. Прозвучало много вопросов, не меньше ответов и…Все это вылилось в огромную волну комментариев в сети. Собрали для вас лучшие из них.

Пресс-конференция Зеленского онлайн-трансляция ОНЛАЙН

Блогер Юрий Романенко отметил живость пресс-конференции.

Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189418

Антон Ходза сделал прогноз.

Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189419

В "Телевидении Торонто" удивились ажиотажу мероприятия.

Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189423

А вот журналистку Соню Кошкину не аккредитовали и она пойдет писать в Телеграм.

Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189414
"Схемы" обиделись за своего журналиста и обвинили гаранта в обмане.
Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189425
Соратник Порошенко Юрий Бирюков заявил, что не может слушать президента.
Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189422
Аркадий Бабченко сравнил Зеленского с Путиным.
Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189420
Макс Бужанский вспомнил Порошенко.
Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189421
И не обошлось без юмора.
Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 189416
Напомним, Юлия Мендель пожаловалась на травлю – ВИДЕО.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Владимир Зеленский Юлия Мендель конференция СМИ журналисты
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В США арестовали "связистов" Трампа и Зеленского – СМИ - фото 1
В США арестовали "связистов" Трампа и Зеленского – СМИ
20:20
"Может быть лидером": Зеленский высказался о Порошенко и Майдане - фото 1
"Может быть лидером...": Зеленский высказался о Порошенко и Майдане
19:00
Зеленский назвал главную цель своего правления - фото 1
Зеленский назвал главную цель своего правления
17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
04 октября, 10:05
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...