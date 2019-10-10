Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ

В четверг, 10 октября, стартовал пресс-марафон президента Владимира Зеленского. Прозвучало много вопросов, не меньше ответов и…Все это вылилось в огромную волну комментариев в сети. Собрали для вас лучшие из них.

Блогер Юрий Романенко отметил живость пресс-конференции.

Антон Ходза сделал прогноз.

В "Телевидении Торонто" удивились ажиотажу мероприятия.

А вот журналистку Соню Кошкину не аккредитовали и она пойдет писать в Телеграм.

Соратник Порошенко Юрий Бирюков заявил, что не может слушать президента.

Аркадий Бабченко сравнил Зеленского с Путиным.

И не обошлось без юмора.