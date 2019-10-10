Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ
Пресс-марафон Зеленского: РЕАКЦИЯ СЕТИ
В четверг, 10 октября, стартовал пресс-марафон президента Владимира Зеленского. Прозвучало много вопросов, не меньше ответов и…Все это вылилось в огромную волну комментариев в сети. Собрали для вас лучшие из них.
Блогер Юрий Романенко отметил живость пресс-конференции.
Антон Ходза сделал прогноз.
В "Телевидении Торонто" удивились ажиотажу мероприятия.
А вот журналистку Соню Кошкину не аккредитовали и она пойдет писать в Телеграм.
Соратник Порошенко Юрий Бирюков заявил, что не может слушать президента.
Аркадий Бабченко сравнил Зеленского с Путиным.
Макс Бужанский вспомнил Порошенко.
И не обошлось без юмора.
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