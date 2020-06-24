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Зеленский собрался выходить из самоизоляции – Мендель

Вчера, 19:30
Зеленский собрался выходить из самоизоляции – Мендель - фото 1
Зеленский собрался выходить из самоизоляции – Мендель

В пятницу, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский выйдет из режима самоизоляции.

Елену Зеленскую срочно госпитализировали в больницу: Что происходит?

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - заявила спикер.

Таким образом в пятницу подойдет к концу двухнедельный срок особого режима работы президента.

Отметим, что…

Несмотря на т.н. "самоизоляцию", глава государства особо не ограничивает себя в контактах с другими людьми. Так, 24 июня политик вышел к работникам шахты "Надежда" (с. Сосновка, Львовская область) и пообещал решить их проблему с невыплатой зарплаты.

"Дайте мне, пожалуйста, несколько дней. Я сейчас разберусь с Центрэнерго, почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой, к своим семьям. Я разберусь", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Что было ранее?

9 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал о желании заболеть COVID-19 ради "близости к народу".

Спустя несколько дней первая леди Украины Еленая Зеленская заявила о заболевании коронавирусом. Тесты президента страны и его детей показали отрицательный результат.

На данный момент здоровье гаранта позволяет ему исполнять свои обязанности в "особом режиме". Как уточнили в ОПУ, согласно Конституции, глава государства не может никому делегировать свои полномочия.

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РБК Украина
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