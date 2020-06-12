Президент Украины переходит на особый режим работы

Зеленский намерен изолироваться / Офис президента

Верховный главнокомандующий и гарант Конституции Владимир Зеленский вынужден перейти на особый режим работы.

Причина такого решения - обнаружение коронавируса, вызывающего COVID-19, у первой леди.

Президент Зеленский отменяет все личные встречи и рабочие поездки. Ему каждый день будут делать тесты (впрочем, они делались и ранее).

Об экстренной ситуации сообщил Офис президента.

С учетом, что на дворе 21 век и высокие технологии вполне развиты - особых неудобств это доставить не должно - все коммуникации Зеленский вполне может осуществлять в Zoom или аналогах.

Напомним, днем в пятницу, 12 июня, стало известно, что Елена Зеленская заболела коронавирусом. Болезнь проходит бессимптомно и ее обнаружение стало для первой леди и ее супруга неожиданностью.

Хотя ранее президент полушутя заявлял, что хотел бы заразиться, чтобы лучше понимать, что это такое и таким образом поддержать тех, кто борется с этой опасной болезнью.