Зеленская подцепила коронавирус

Зеленская заболела коронавирусом

В пятницу, 12 июня, первая леди Украины заявила о том, что заразилась COVID-19. Вполне может быть, что желание президента сбудется и он также заболеет. Чтобы показать людям, что коронавирус - это "не страшно, но серьезно".

Сегодня на своей странице в Facebook Елена Зеленская написала о том, что ее тесты на коронавирус оказались положительными.

В то же время ПЦР-тесты детей президента, а также сам гарант отрицательные. Как выяснилось из поста первой леди, семейство Зеленских регулярно сдают анализы на коронавирус, тогда как простым смертным получить тест практически невозможно. Все же на всю страну уже очень долгое время в течение суток проводят не больше 12 тысяч анализов.

Течение болезни Зеленской, как утверждают в Офисе президента, пока проходит бессимптомно. Правда, исходя из регулярной сдачи тестов, коронавирус у нее находится на начальной стадии.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", - отметила Зеленская.

В своем сообщении жена президента подчеркнула, что "регулярно придерживалась карантинных мер", чего не скажешь о ее муже, который то без маски внутри кафе в нарушение закона кофе попьет, то просто рядом с людьми без маски потусит.

Где и когда заразилась жена президента, неизвестно. Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование, а всем контактным лицам советуют уйти в самоизоляцию. Так что не исключено, что сегодня гарант объявит о своей изоляции.