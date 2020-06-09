Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом (ВИДЕО)

Зеленский якобы собирался намеренно инфицироваться COVID-19

Чтобы быть ближе к народу, президент якобы собирался испытать COVID-19 на себе. Намеренно заразиться коронавирусом гарант хотел фактически для хайпа - чтобы через видосики "успокаивать народ". А возможность отсутствия главы государства на посту его, судя по всему, особо не волновала.

Как утверждают журналисты "Украинской правды", о варианте со специальным заражением главы государства рассказал сам Зеленский в интервью.

Цель намеренного вредительства, как утверждает президент, заключалась в том, чтобы показать, что коронавирус не страшен.

- Я хотел на себе пройти этот этап, то есть заболеть коронавирусом. Чтобы людям было легче. Был у нас момент депрессии, мы собрались и я предложил: давай я заболею, сразу меня изолируем на Банковой, я там посплю и проживу это нормально. Ну, чтобы люди понимали, что это страшно: что ты можешь заболеть, что тебе плохо, и я через себя это пропущу и покажу: надо быть изолированным. Ну, чтобы они поняли, чтобы не было депрессухи, что это чума. Потому что мы уже забыли, как в самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем. И я предложил.

Бредовую историю лидер Зе команды завершил тем, что его отговорили от такой идеи. Но коронавируса, как утверждает президент, он не боится.

Судя по всему, именно поэтому Зеленский без проблем нарушал карантинные меры, тусил в незаконно открывшемся кафе без маски, да и вообще контактирует со множеством людей вопреки рекомендациям МОЗ. Понимает ли президент последствия своего отсутствия в случае заражения, неизвестно.