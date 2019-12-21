Зеленский снова встретится с Трампом: Что это будет

Зеленский снова встретится с Трампом. Раскрыты детали

Президент Украины Владимир Зеленский снова встретится с главой США Дональдом Трампом.

Об этом сообщила советник президента США Келлиэнн Конуэй.

"Я уверена, что он посетит Белый дом. У нас очень много запросов от иностранных лидеров относительно визита в Белый дом. Многие из них это сделали. Самое главное в отношениях американского президента с украинским это то, что вы услышали в их телефонном разговоре. Потом они встретились во время сессии Генассамблеи ООН и они могут продолжить говорить", - заявила политик и подчеркнула, что Дональд Трамп очень сильно помогает Украине.

Дональд Трамп и Келлиэнн Конуэй

"Но главное, что нужно знать об Украине и США это то, что президент Трамп, а не президенты Обама или Буш, дал Украине 400 млн долларов для закупки Javelin и винтовок, которые они используют против агрессора - России ", - добавила Келлиэнн Конуэй.

Отметим, что на данный момент в США запущен процесс импичмента американского президента, однако Когрессу рассчитывать на успех не приходится: "республиканский" Сенат наверняка заблокирует его инициативу и в результате Трамп сохранит свое кресло.

Напомним, в США арестовали "связистов" Трампа и Зеленского.