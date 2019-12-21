Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

Зеленский снова встретится с Трампом: Что это будет

19:30
Зеленский снова встретится с Трампом. Раскрыты детали - фото 1
Зеленский снова встретится с Трампом. Раскрыты детали

Президент Украины Владимир Зеленский снова встретится с главой США Дональдом Трампом.

Трамп давил на Зеленского еще до присяги – СМИ

Об этом сообщила советник президента США Келлиэнн Конуэй.

"Я уверена, что он посетит Белый дом. У нас очень много запросов от иностранных лидеров относительно визита в Белый дом. Многие из них это сделали. Самое главное в отношениях американского президента с украинским это то, что вы услышали в их телефонном разговоре. Потом они встретились во время сессии Генассамблеи ООН и они могут продолжить говорить", - заявила политик и подчеркнула, что Дональд Трамп очень сильно помогает Украине.

Зеленский снова встретится с Трампом: Что это будет - фото 193161

Дональд Трамп и Келлиэнн Конуэй

"Но главное, что нужно знать об Украине и США это то, что президент Трамп, а не президенты Обама или Буш, дал Украине 400 млн долларов для закупки Javelin и винтовок, которые они используют против агрессора - России ", - добавила Келлиэнн Конуэй.

Отметим, что на данный момент в США запущен процесс импичмента американского президента, однако Когрессу рассчитывать на успех не приходится: "республиканский" Сенат наверняка заблокирует его инициативу и в результате Трамп сохранит свое кресло.

Напомним, в США арестовали "связистов" Трампа и Зеленского.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дональд Трамп Владимир Зеленский США Новости Украина
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Х-Фактор 10 - суперфинал в субботу - фото 1
Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 15 выпуск - 21.12.2019
21:20
Гончарук назвал причину пожара в Одесском колледже - фото 1
Кабмин установил причину пожара в Одесском колледже
18:00
Украина отзовёт иски к Газпрому и отменит $ 7,4 млрд штраф - ФОТО - фото 1
Украина отзовёт иски к Газпрому и отменит $ 7,4 млрд штраф - ФОТО
15:02
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав сериала Netflix
Вчера, 11:55
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 10:53
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
Загрузка...