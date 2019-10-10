В США арестовали "связистов" Трампа и Зеленского – СМИ

В США арестовали "связистов" Трампа и Зеленского – СМИ

В США арестовали подручных адвоката Трампа Рудольфо Джулиани, которые вели переговоры с Офисом Президента Украины

Об этом сообает "The Бабель" со ссылкой на WSJ.

По данным издания, в среду были взяты под стражу "двое доноров иностранного происхождения" - Игорь Фруман и Лев Парнас. Мужчин обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. В ближайшее время подручные Джулиани должны предстать перед судом.

Рудольфо Джулиани

Напомним, что весной 2019 г. Игорь Фруман и Лев Парнас встречались с Игорем Коломойским. Предположительно, они пытались договориться о рандеву с Владимиром Зеленским, однако олигарх заявил, что не имеет никакого отношения к новому президенту.

Немного погодя протеже "субчиков" Рудольфо Джулиани (лексика Коломойскогом- прим. ред.) и вовсе обвинил Игоря Валерьевича в угрозе своим подопечным и тонко намекнул, что глава Банковой должен поспособствовать аресту олигарха.

Игорь Фруман и Лев Парнас (слева)

Позже сторонам все же удалось уладить конфликт, однако на этом их история не заканчивается. После сказала со стенограммой "Зеленский-Трамп" появилась информация о том, что именно Фруман и Парнас были связными лидера США с Офисом Президента Украины.

Андрей Ермак

Встречаясь с Андреем Ермаком (помощником Зеленского – прим. ред.), они будто бы пытались повлиять на действия украинской власти, с целью расследования компании Burisma (членом которой является Хантер Байден — сын Джо Байдена).

Напомним, Зеленский не соглашался на действия Трампа.