Зеленский рассказал о "той самой" беседе с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности "скандального" разговора с главой США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западные СМИ.
По данным источников, украинский гарант уклонился от ответа о связи расследования против Байдена и задержки помощи Украине. Но зато раскрыл их характер.
Разговоры с Трампом, - подчеркнул Зеленский, - были "частными и конфиденциальными".
Позже его спросили, согласен ли он обнародовать запрашиваемую стенограмму. Президент Украины был предельно краток.
"Посмотрим", - сказал он.
Отметим, что ранее Дональд Трамп сообщил в Twiterr о согласии украинской стороны на публикацию текста разговоров.
"Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка с их президентом. Они также не понимают в чем дело. Тотальная охота на ведьм со стороны демократов", - отметил президент США.
В то же время некоторые СМИ сообщают о том, что стенограммы как таковой и вовсе не существует.
Правда ли это? Ответим словами президента: "Посмотрим".
Напомним, США приостановили помощь Украине. "Замешан" Зеленский - СМИ.