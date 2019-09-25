Зеленский рассказал о "той самой" беседе с Трампом

Зеленский рассказал о "той самой" беседе с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности "скандального" разговора с главой США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западные СМИ.

По данным источников, украинский гарант уклонился от ответа о связи расследования против Байдена и задержки помощи Украине. Но зато раскрыл их характер.

Разговоры с Трампом, - подчеркнул Зеленский, - были "частными и конфиденциальными".

Позже его спросили, согласен ли он обнародовать запрашиваемую стенограмму. Президент Украины был предельно краток.

"Посмотрим", - сказал он.

Отметим, что ранее Дональд Трамп сообщил в Twiterr о согласии украинской стороны на публикацию текста разговоров.

"Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка с их президентом. Они также не понимают в чем дело. Тотальная охота на ведьм со стороны демократов", - отметил президент США.

В то же время некоторые СМИ сообщают о том, что стенограммы как таковой и вовсе не существует.

Правда ли это? Ответим словами президента: "Посмотрим".

Напомним, США приостановили помощь Украине. "Замешан" Зеленский - СМИ.