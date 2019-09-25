Владимир Зеленский Грета Тунберг Сергей Князев война на Донбассе

"Импичмент" Трампа: реакция СЕТИ

10:25
"Импичмент Трампа": реакция СЕТИ - фото 1
"Импичмент Трампа": реакция СЕТИ

Во вторник, 24 сентября, в США инициировали процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Американского гаранта обвиняют в давлении на Владимира Зеленского. Как на это отреагировали в украинской сети?

Трампу "объявили импичмент": Что известно?

Журналист Сергей Лещенко пояснил в чем именно "виноват Трамп".

'Импичмент' Трампа: реакция СЕТИ - фото 188380
Тарас Березовец узрел во всем вину Зеленского и заявил, что Украина будет за это расплачиваться.
'Импичмент' Трампа: реакция СЕТИ - фото 188381
Янина Соколова назвала происходящее "кином".
'Импичмент' Трампа: реакция СЕТИ - фото 188383
Аркадий Бабченко пошутил.
'Импичмент' Трампа: реакция СЕТИ - фото 188384
И не он один.
'Импичмент' Трампа: реакция СЕТИ - фото 188385
Но больше всех изволил шутить блогер Антон Ходза.
Как о самом разговоре.
'Импичмент' Трампа: реакция СЕТИ - фото 188386
Так и о нелегкой ситуации.
'Импичмент' Трампа: реакция СЕТИ - фото 188387
И реакции Зеленского.
'Импичмент' Трампа: реакция СЕТИ - фото 188388
А во что думает Джо Байден о Зеленском, пока что неизвестно. Есть версия, что...
'Импичмент' Трампа: реакция СЕТИ - фото 188391
Напомним, США приостановили помощь Украине. "Замешан" Зеленский - СМИ.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дональд Трамп Владимир Зеленский США импичмент Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В КГГА ополчились на Кличко. Раскрыты детали - фото 1
В КГГА ополчились на Кличко. Раскрыты детали
09:46
Трампу объявили о импичменте. Что известно? - фото 1
Трампу "объявили импичмент": Что известно?
08:49
Немцы выписали 100 тысяч виз русским, в том числе и жителям "дыры" - фото 1
Германия раздает визы жителям "ДНР" и "ЛНР", которые получили российские паспорта
Вчера, 21:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
Вчера, 14:25
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 сентября, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Загрузка...