"Импичмент" Трампа: реакция СЕТИ

"Импичмент Трампа": реакция СЕТИ

Во вторник, 24 сентября, в США инициировали процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Американского гаранта обвиняют в давлении на Владимира Зеленского. Как на это отреагировали в украинской сети?

Журналист Сергей Лещенко пояснил в чем именно "виноват Трамп".

Тарас Березовец узрел во всем вину Зеленского и заявил, что Украина будет за это расплачиваться.