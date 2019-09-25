"Импичмент" Трампа: реакция СЕТИ
"Импичмент Трампа": реакция СЕТИ
Во вторник, 24 сентября, в США инициировали процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Американского гаранта обвиняют в давлении на Владимира Зеленского. Как на это отреагировали в украинской сети?
Журналист Сергей Лещенко пояснил в чем именно "виноват Трамп".
Тарас Березовец узрел во всем вину Зеленского и заявил, что Украина будет за это расплачиваться.
Янина Соколова назвала происходящее "кином".
Аркадий Бабченко пошутил.
И не он один.
Но больше всех изволил шутить блогер Антон Ходза.
Как о самом разговоре.
Так и о нелегкой ситуации.
И реакции Зеленского.
А во что думает Джо Байден о Зеленском, пока что неизвестно. Есть версия, что...
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