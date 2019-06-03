Зеленский показал своего пресс-секретаря - ФОТО

Зеленский показал своего пресс-секретаря - ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего пресс-секретаря. Им стала журналистка Юлия Мендель.

Конкурс о замещении вакантной должности новый гарант объявил еще 30 апреля. Желающих поработать с главой государства набралось хоть отбавляй. Так, по состоянию на 3 мая численность таковых составила 3 тыс. человек.

В результате победила журналистка Юлия Мендель, ранее работавшая на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер".

Отбор на вакантную должность проходил в формате пресс-конференции, где Зеленский и Ко "валили" конкурсантов острыми вопросами.

И вот, пресс-секретарь избран. Им стала Юлия Мендель. Свое назначение она прокомментировала так:

"Если хочешь перемен — бери и делай. Рада присоединиться к команде Владимира Зеленского. Сделаем все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и для медиа".

Однако работу обрела не только Юлия. Еще около 100 кандидатов войдут в кадровый резерв пресс-службы президента.

Напомним, Владимир Зеленский расширил свою администрацию несколькими должностями.

Об этом свидетельствует указ гаранта.

Согласно документу, отныне АП пополняется за счет первого помощника президента, помощников, представителя гаранта в ВРУ, советников и пресс-секретаря.

Отметим, что далеко не все назначения нового президента пришлись по душе украинским гражданам. Больше всего вопросов возникает к главе АП и экс-юристу Коломойского Андрею Богдану. Тот будто бы подпадает под закон о люстрации. Однако Верховный суд Украины полагает иначе.