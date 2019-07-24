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Зеленский поговорил с премьером Италии. Что они обсудили?

Вчера, 21:47
Зеленский пообщался с премьером Италии. О чем они говорили? - фото 1
Зеленский пообщался с премьером Италии. О чем они говорили?

Владимир Зеленский впервые пообщался с премьером Италии Джузеппе Конте.

Меркель и Путин "договорились" об Украине: раскрыты детали

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Как передает источник, президент обсудил с Конте вопрос освобождения солдата ВСУ Виталия Маркива. Глава Украины предложил Италии помощь в проведении экспертизы по выяснению обстоятельств смерти журналиста Андреа Роккелли, в которой обвиняют украинца.

"Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 12 июля павийский суд присяжных осудил солдата ВСУ Виталия Маркива на 24-летний срок. Решение суда Павии по Маркиву вызвало немалую волну возмущения в Украине. В частности, глава МВД Арсен Аваков Министр Аваков пообещал опротестовать приговор, однако не уточнил - каким образом.

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Владимир Зеленский Виталий Маркив ВСУ Италия Новости Украина
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