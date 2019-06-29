Меркель и Путин "договорились" об Украине: раскрыты детали

Меркель и Путин "договорились" по Украине: раскрыты детали

Ангела Меркель и Владимир Путин договорились о сохранении "Нормандского формата" для решения донбасского вопроса.

Об этом главарь РФ заявил на встрече G20 в Японии.

"Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - заявил Путин.

И тут же добавил следующее:

"Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский возлагает большие надежды на нормандский формат. Эту тему он обсуждал во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Тот пообещал свою поддержку Украине. Но что это меняет? Ничего. Из позитива лишь отметим, что Зеленский отказался от прямых переговоров с боевиками.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленсий рассказал, что скажет Путину при встрече. Если кратко, то…