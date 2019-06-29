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Меркель и Путин "договорились" об Украине: раскрыты детали

12:18
Меркель и Путин "договорились" по Украине: раскрыты детали - фото 1
Меркель и Путин "договорились" по Украине: раскрыты детали

Ангела Меркель и Владимир Путин договорились о сохранении "Нормандского формата" для решения донбасского вопроса.

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Об этом главарь РФ заявил на встрече G20 в Японии.

"Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - заявил Путин.

И тут же добавил следующее:

"Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский возлагает большие надежды на нормандский формат. Эту тему он обсуждал во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Тот пообещал свою поддержку Украине. Но что это меняет? Ничего. Из позитива лишь отметим, что Зеленский отказался от прямых переговоров с боевиками.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленсий рассказал, что скажет Путину при встрече. Если кратко, то…

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Ангела Меркель ФРГ Владимир Путин Россия Япония Новости
Интерфакс Украина
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