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Итальянский суд приговорил Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы

16:27
Виталий Маркив - жертва политических интриг - фото 1
Виталий Маркив - жертва политических интриг / Радио Свобода

В пятницу, 12 июля, итальянский суд в городе Павия огласил свой вердикт по делу гражданина Украины Виталия Маркива, которого судили за преступление, которого он не совершал. Решение итальянской "фемиды" шокировало.

Украинец Виталий Маркив получил 24 года, хотя прокуроры просили 17. Также суд присяжных обяза украинца выплатить несколько миллионов евро штрафа семье погибшего журналиста Андреа Рокелли и его работодателям. Однако решение не окончательное - украинская сторона будет пытаться обжаловать его и подавать апелляции.

Отметим, что после оглашения приговора стало плохо адвокату украинца - Рафаелле Делла Валле - ему пришось вызвать скорую. Маркив же держался достойно, как и подобает невинному человеку. Его "Слава Україні!" после оглашения приговора в зале встретили овациями.

Віталій Марків як розмінна монета в брудній політичній грі

Виталия Маркива обвинили в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли, который погиб на Донбассе в мае 2014 в результате минометного обстрела.

Рокелли находился в зоне военных действий незаконно, не имея никакого на то разрешения. Также достоверно неизвестно, что за снаряд убил итальянца и его переводчика, однако существует большая вероятность, что смерть итальянца - дело рук оккупантов, а не Нацгвардии.

Тем не менее, в 2017 Виталий Маркив был арестовал в аэропорту Болоньи, куда прибыл к родственникам, и обвинен в смерти Роккели.

Почти два года Маркив находился под арестом. Пока шло рассмотрение его дела и суд - выяснилось, что обвинение строится на фальсифицированных или прост выдуманных доказательствах. А сам Маркив никого отношения к смерти гражданина Италии не имеет.

Тем не менее, итальянские прокуроры потребовали 17 лет тюрьмы для украинца. Суд присяжных же вообще не стал размениваться на мелочи и дал украинцу 24 года, превзойдя скудоумных прокуроров в неадекватности.

Дело Маркива вызвало большой резонанс и привлекло внимание украинцев всего мира. В зале суда 12 июля было большое число украинцев из числа группы поддержки Маркива. В Украине называют Маркива жертвой политических интриг и желания Италии выслужиться перед Путиным и его кликой.

Решение суда Павии по Маркиву породило волну возмущения в Украине. Вечером в пятницу, 12 июля, в Киеве возли посольства Италии состоится митинг украинских граждан, которые намерены добиться справделивости по отношению к защитнику Украины.

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Виталий Маркив Италия война на Донбассе Новости Украина
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