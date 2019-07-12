Украинские власти тупо забили на Виталия Маркива

В пятницу, 12 июля, суд итальянского города Павия вынес приговор в отношении украинского воина Виталия Маркива. Украинец получил 24 года тюрьмы за преступление, которого не совершал, однако украинским властям тупо не до него.

Приговор украинцу был вынесен итальянским судом днем в пятницу, однако украинские власти в своем подавляющем большинстве проигнорировали это вопиющее решение.

Так, ничего нет про сфальсифицированное дело и шокирующий приговор Маркива на официальных страницах как президента Зеленского (он задействован в поездке Андрея Богдана в Днепр), так и президента Порошенко (пытается перекричать фанатов Шария).

Никак не комментирует приговор защитнику Украины МИД, а также его ушедший в политический отпуск глава - Павел Климкин (он занят философскими аспектами люстрации).

Ничего нет про Маркива и мотивированность итальянской Фемиды на официальных страницах СБУ, которая должна была расследовать убийство журналиста Рокелли и его спутника в 2014 году, - то есть доказать невиновность украинского воина и найти настоящих виновников. Более того, расследовать смерть человека на территории Украины должны украинские спецслужбы, однако украинские следователи на это забили, фактически передав инициативу итальянцам и отдав защитника Украины в лапы итальянцев. Спохватились же лишь после того, как Маркив был арестован в аэропорту Болоньи летом 2017.

Ничего не написал про приговор всегда активный в соцсетцях генеральный прокурор Юрий Луценко, под чьим процессуальным руководством должна была расследоваться смерть итальянского журналиста. Ничего не пишет об это и пресс-секретарь Луценко - Лариса Сарган - она занята войнушкой с НАБУ.

Отмалчивается заместитель генерального прокурора Евгений Енин, на которого Луценко в свое время спихнул дело Маркива и который был неуклюжим спикером в этом вопросе.

Ничего не слышно про позицию главного военного прокурора Анатолия Матиоса, который почему-то не пилит презентацию с элементами "Игры престолов" и вообще ничего не делает.

Резидент Италии Арсен Аваков скромно защищает Виталия Маркива

Единственным из топ-чиновников страны, котроый не забил на Виталия, - это глава МВД Арсен Аваков. Однако и его пост о событии выглядит очень скромно и больше напоминает пиар на деле украинца, а не реальную попытку вытащить парня. Справедливости ради отметим, что Аваков единственным из высшего руководства страны боролся за воина и даже посещал его в Италии, однако это никак не повлияло на суд присяжных, члены которого были одурманены русской пропагандой.

Что же это значит?

А то, что Украине не нужен Виталий Маркив. Никто не хочет комментировать приговор, который фактически создал прецедент того, что человек получает огромный тюремный срок за то, что защищал Украину с оружием в руках от русских оккупантов. А именно это произошло 12 июля в суде городка Павия.

В отличие от представителей властей представители гражданского общества не намерены молчать - вечером возле стен посольства Италии в Киеве состоится митинг в поддержку Виталия Маркива, однако, вряд ли пикетчики застанут там кого-то, кроме охранников дипломатического представительства, ведь это не рабочее время, выходной(

Невиновность Маркива не подлежит сомнению

Министр Аваков уже заявил, что приговор будет опротестован, однако не уточнил - каким образом. Будет ли это частное ходатайство или слаженная работа украинских юристов, силовиков, дипломатов и прессы. Судя по реакции украинских властей на приговор 12 июля, к сожалению, второй вариант выглядит фантастическим.

P.S. Заместитель генерального прокурора Енин отписался на фейсбуке по делу Маркива сразу же после выхода нашей новости (просто совпадение), подтвердив, что ГПУ этим делом не занималась, пока Маркив не был арестован. В своем посте помощник Луценко больше старался выгородить ГПУ, а не помочь Маркиву.

Енин выгораживает себя

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин верит в апелляцию в Милане

Более искренен был посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, однако его пост на фейсбуке - скорее горькая ирония беспомощного наблюдателя, чем праведный гнев, возмущенного произволом итальянских властей дипломата, который должен приложить все усилия, чтобы донести до итальянцев суть проблемы.