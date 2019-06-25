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Президент едет в Канаду: известно зачем

21:50
Зеленский поедет в Канаду: известно зачем - фото 1
Зеленский поедет в Канаду: известно зачем

Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит Канаду.

Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ

Об этом сообщает пресс-служба АП.

Во время вояжа, глава Украины встретится с премьером страны Джастином Трюдо, главой МИД Канады Христей Фрилянд, местными парламентариями и украинской диаспорой.

Кроме того Зеленский возьмет участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.

Отметим, что ранее президент Украины уже встречался с лидерами Германии и Франции. Однако это не уберегло нашу страну от кризиса в ПАСЕ, который намечался уже давно .

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин.

Об этом дипломат написал в Европейской правде.

"Оно назревало (решение ПАСЕ - прим. ред) и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать",


https://beztabu.net/novosti_t4952

"Оно назревало (решение ПАСЕ - прим. ред) и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать", - отметил дипломат.

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Владимир Зеленский Канада Джастин Трюдо Христя Фриланд Новости Украина
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