Президент едет в Канаду: известно зачем

Зеленский поедет в Канаду: известно зачем

Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит Канаду.

Об этом сообщает пресс-служба АП.

Во время вояжа, глава Украины встретится с премьером страны Джастином Трюдо, главой МИД Канады Христей Фрилянд, местными парламентариями и украинской диаспорой.

Кроме того Зеленский возьмет участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.

Отметим, что ранее президент Украины уже встречался с лидерами Германии и Франции. Однако это не уберегло нашу страну от кризиса в ПАСЕ, который намечался уже давно .

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин.

Об этом дипломат написал в Европейской правде. "Оно назревало (решение ПАСЕ - прим. ред) и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать",

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

"Оно назревало (решение ПАСЕ - прим. ред) и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать", - отметил дипломат.