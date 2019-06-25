Президент едет в Канаду: известно зачем
Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит Канаду.
Об этом сообщает пресс-служба АП.
Во время вояжа, глава Украины встретится с премьером страны Джастином Трюдо, главой МИД Канады Христей Фрилянд, местными парламентариями и украинской диаспорой.
Кроме того Зеленский возьмет участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.
Отметим, что ранее президент Украины уже встречался с лидерами Германии и Франции. Однако это не уберегло нашу страну от кризиса в ПАСЕ, который намечался уже давно .
Об этом заявил глава МИД Павел Климкин.
Об этом дипломат написал в Европейской правде.
"Оно назревало (решение ПАСЕ - прим. ред) и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать",
https://beztabu.net/novosti_t4952
"Оно назревало (решение ПАСЕ - прим. ред) и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать", - отметил дипломат.