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Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ

12:00
Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ - фото 1
Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ

Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на встречу в Белый дом.

У Зеленского завелись "враги Трампа" - заявление
https://beztabu.net/novosti_t4952
У Зеленского завелись "враги Трампа" - заявление

Об этом сообщает zn.ua.

Предположительно, беседа двух экс-шоуменов состоится в августе-сентябре, т. е. лишь после того, как глава США обсудит некоторые вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Для Трампа Украина — "фишка" на американо-российском переговорном столе. Там еще есть "фишки" Сирии, Китая, Венесуэлы, Ирана… На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России", - пишет главред zn.uа Юлия Мостовая.

Отметим, что намедни между окружением Дональда Трампа и Игорем Коломойским возник неслабый конфликт.

Ранее личный адвокат президента США Рдольф Джулиани тонко намекнул, что Владимир Зеленский должен поспособствовать аресту Коломойского.

Об этом юрист написал в Twitter.

"Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся в Украину из ссылки в Израиле, и первое, что он сделал, - это угрожает американским гражданам. Это настоящее испытание для президента. Будет ли он арестован?", - написал Рудольф Джулиани.

Под "американскими гражданами", Джулиани подразумевал людей из своего окружения - Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Ранее Игорь Коломойский очень нелестно высказался о них.

"Поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий. Чтобы они не думали. Запомните эти два имени: Лев Парнас и Игорь Фруман. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал – я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли – и тут начались все эти провокации: относительно Джулиани, окружения и еще какой-то ерунды", - заявил уже не беглый олигарх.

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США Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Россия Новости
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