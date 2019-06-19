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Зеленский жестко оконфузился перед Меркель – ВИДЕО

13:30
Зеленский оконфузился перед Меркель – ВИДЕО - фото 1
Зеленский оконфузился перед Меркель – ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский снова попал в курьез. На встрече с канцлером ФРГ гарант заявил, что не знал о ее встречах с Порошенко. Но она встречалась. И не раз.

Меркель дико трясло на встрече с Зеленским (ВИДЕО)

Видео с речью президента опубликовано в Youtube.

На вопрос СМИ, что он думает о российской агрессии, гарант ответил следующее.

"Я не знал, что госпожа канцлер встречалась с господином Порошенко, но это дело госпожи канцлера, это нормально, но на высшем уровне госпожа канцлер встречается сейчас с Президентом Украины", - сказал президент.

Все бы ничего, но Петр Порошенко встречался с Меркель и не один раз. Чего-чего, а поездок за рубеж у него было немало. И не только на Мальдивы.

Отметим, что случай с Меркель это не единственный ляп Зеленского за эти дни. Так, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, он назвал украинок туристическим брендом. Это не могло не возмутить некоторых дам.

 

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Ангела Меркель Владимир Зеленский ФРГ Петр Порошенко Новости Украина
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