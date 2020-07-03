Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде

08:00 03 июля,

Зеленский помог любителям пьяного вождения

Президент Украины заступился за любителей кататься за рулем бухими и обдлолбанными и фактически сделал так, чтобы максимальное наказание для них в случае не попадания в ДТП было лишение прав и немалый штраф.

В четверг, 2 июля, гарант решил подписать закон, который отменяет уголовную ответственность за пьяное вождение.

Соответствующий статус документа, который не обязывает граждан проходить освидетельствование на алкогольное опьянение и не ужесточает наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, появился на сайте Верховной Рады.

Из этого следует, что Зеленский подмахнул закон, отменяющий законопроект об усилении наказания за одно из самых частых нарушений, которое регулярно приводит к гибели людей.

Фактически президент заменил один закон другим, но в котором нет квалификации поездок за рулем бухим как уголовно преследуемого преступления.

Примечательно, что за усиление кары выступал сам Арсен Аваков. Так, накануне 1 июля, дня вступления в силу принятого еще в 2018-м году закона, замминистра Антон Геращенко рассказывал о том, что 60% всех правонарушений будут проходить через институт уголовных проступков, а следствие будет занимать лишь несколько месяцев. Туда же соратник зашкваренного главы МВД относил и разбирательства с бухими водилами.

Теперь же, поскольку обратного действия законы в Украине не имеют, за исключением случаев смягчения или отмены ответственности, задержанные на нетрезвом вождении за 1 и 2 июля просто отделаются штрафом.

Почему президент решил заступиться за укурышей, долбящих и колющихся, а также бухающих водителей, неизвестно. Мотивация такого поступка, который никак не поможет сделать дороги более безопасными, вообще не ясна.