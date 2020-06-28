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Пресс-секретарша Разумкова похвасталась гонкой на скорости 155 км/час (ФОТО)

13:00
Туний похвасталась нарушением ПДД - фото 1
Туний похвасталась нарушением ПДД

Ольга Туний, которую спикер ВР Дмитрий Разумков сделал своим пресс-секретарем в сентябре прошлого года, запостила кажущийся ей веселым видосик с гонками по междугородней трассе.

На видео, которое Туний выложила в сторис соцсети Facebook, она в компании журналистки "Прямого" Маргариты Стецюк и пособницы Медведчука Виолетты Товкес решила где-то тусануть на длинных выходных.

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Вполне может быть, что коллеги отправились в Одессу, где проходит съезд тех, кому отдых и пьянка милее болезни и законных запретов.

Пресс-секретарша Разумкова похвасталась гонкой на скорости 155 км/час (ФОТО) - фото 202050

В общем, пресс-секретарша Разумкова без тени стыда запостила видосик "веселой" поездки на "Тесле" по трассе. При этом автомобиль "топил" 155 километров в час, что является грубым нарушением правил дорожного движения.

Пресс-секретарша Разумкова похвасталась гонкой на скорости 155 км/час (ФОТО) - фото 202049

Впрочем, стесняться и скрывать свои зашквары, судя по всему, Туний не собиралась. Для нее показательные нарушения закона, пресс-секретарша Разумкова скорее гордится тем, как круто она проводит время.

К слову, за рулем модного и дорогущего авто сидела не сама подчиненная спикера Рады, а кто-то из ее подружек. Скорее всего, управляла автомобилем Товкес, которая фоткалась в салоне Tesla и выставляла соответствующие картинки в соцсетях.

Пресс-секретарша Разумкова похвасталась гонкой на скорости 155 км/час (ФОТО) - фото 202048

Само же видео со своей страницы Туний удалила, как только поняла, что последствия покатушек не заставят себя ждать.

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Дмитрий Разумков правила дорожного движения авто Новости
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