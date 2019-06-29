Зеленский ошарашил лицом "Добкина". Сеть взорвалась МЕМАМИ

Зеленский ошарашил своим лицом. Сеть взорвалась МЕМАМИ

Намедни Владимир Зеленский выступил с яркой речью против главы МИД Павла Климкина. Украинцы оценили как сам спич, так и яркую мимику президента. В общем, смотрите сами.

Порошенко "появился" на гривне – яркие ФОТО

https://beztabu.net/novosti_t4952

А началось все вот с этого снимка.

И понеслась. Многие сразу вспомнили легендарного брата Добкина. Пример раз.