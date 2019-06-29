Зеленский ошарашил лицом "Добкина". Сеть взорвалась МЕМАМИ
Зеленский ошарашил своим лицом. Сеть взорвалась МЕМАМИ
Намедни Владимир Зеленский выступил с яркой речью против главы МИД Павла Климкина. Украинцы оценили как сам спич, так и яркую мимику президента. В общем, смотрите сами.
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https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
А началось все вот с этого снимка.
И понеслась. Многие сразу вспомнили легендарного брата Добкина. Пример раз.
Пример два.
У кое-кого возникли нехорошие подозрения....
Другие вспомнили предвыборные обещания президента и "мага" Чумака.
И как говорят, "Улыбочку!".
Напомним, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кучма предложил лишить ВСУ права защищаться в случае обстрела боевиков. Сеть взорвалась от гнева.
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