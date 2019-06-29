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Зеленский ошарашил лицом "Добкина". Сеть взорвалась МЕМАМИ

18:30
Зеленский ошарашил своим лицом. Сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 1
Зеленский ошарашил своим лицом. Сеть взорвалась МЕМАМИ

Намедни Владимир Зеленский выступил с яркой речью против главы МИД Павла Климкина. Украинцы оценили как сам спич, так и яркую мимику президента. В общем, смотрите сами.

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А началось все вот с этого снимка.

Зеленский ошарашил лицом 'Добкина'. Сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 183471
И понеслась. Многие сразу вспомнили легендарного брата Добкина. Пример раз.
Зеленский ошарашил лицом 'Добкина'. Сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 183472
Пример два.
Зеленский ошарашил лицом 'Добкина'. Сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 183473
У кое-кого возникли нехорошие подозрения....
Зеленский ошарашил лицом 'Добкина'. Сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 183476
Другие вспомнили предвыборные обещания президента и "мага" Чумака.
Зеленский ошарашил лицом 'Добкина'. Сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 183475
И как говорят, "Улыбочку!".
Зеленский ошарашил лицом 'Добкина'. Сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 183477

Напомним, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кучма предложил лишить ВСУ права защищаться в случае обстрела боевиков. Сеть взорвалась от гнева.

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Владимир Зеленский Павел Климкин Новости Украина
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