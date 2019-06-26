Порошенко "появился" на гривне – яркие ФОТО
Порошенко "появился" на гривне – ярчайшие МЕМЫ
Не успел НБУ выпустить 1000-гривневую купюру, как сеть заполонили эскизы других денежных купюр. С нашими политиками и звездами.
Вот Порошенко. Целых 25 грн! Увы, учитывая нынешний рейтинг, ПАПы уместнее будет купюра с гораздо меньшим номиналом.
Идол всех вовчиць Олег Винник.
Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук. П.С. Надеемся, его концерты стоят больше 500 грн. и не являются агитацией.
Непровзойденный Дзидзьо. Хвала небу, он еще не в политике.
А это Виталя. Номинал назвать затрудняемся. Скажем, когда заглянем в завтрашний день.
Герой-любовник Виктор Павлик.
И под конец милаха Тина Кароль.
Напомним. украинские князья и гетьманы пошли в политику. Получилось ярчайше, например.
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