Зеленский "продал" Квартал. Раскрыты детали
Зеленский "продал" Квартал. Раскрыты детали
Владимир Зеленский "продал" свою бизнес-долю в "Квартале".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госреестр юрлиц.
По данным источника, президент Украины больше не значится среди владельцем компаний "Киноквартал" , "Студия Квартал-95, "Продюсерский центр "Лига Смеха" и др.
Отныне бизнес-доля Зеленского числится за Борисом и Сергеем Шефирами – давними партнёрами гаранта.
Отметим, что противники нынешнего президента неоднократно поднимали волну критики против Зеленского с требованием продать Квартал (аналогия с "Порошенко, продай "Рошен" - прим. ред). Теперь их мечта сбылась.
Напомним, "Квартал 95" нашел ЗАМЕНУ Зеленскому. И это не Кошевой – ФОТО.
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