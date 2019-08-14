Зеленский "продал" Квартал. Раскрыты детали

Зеленский "продал" Квартал. Раскрыты детали

Владимир Зеленский "продал" свою бизнес-долю в "Квартале".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госреестр юрлиц.

По данным источника, президент Украины больше не значится среди владельцем компаний "Киноквартал" , "Студия Квартал-95, "Продюсерский центр "Лига Смеха" и др.

Отныне бизнес-доля Зеленского числится за Борисом и Сергеем Шефирами – давними партнёрами гаранта.

Отметим, что противники нынешнего президента неоднократно поднимали волну критики против Зеленского с требованием продать Квартал (аналогия с "Порошенко, продай "Рошен" - прим. ред). Теперь их мечта сбылась.

Напомним, "Квартал 95" нашел ЗАМЕНУ Зеленскому. И это не Кошевой – ФОТО.