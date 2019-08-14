война на Донбассе Петр Порошенко Партия Слуга народа Владимир Зеленский

Зеленский "продал" Квартал. Раскрыты детали

10:27
Зеленский "продал" Квартал. Раскрыты детали - фото 1
Зеленский "продал" Квартал. Раскрыты детали

Владимир Зеленский "продал" свою бизнес-долю в "Квартале".

"Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госреестр юрлиц.

По данным источника, президент Украины больше не значится среди владельцем компаний "Киноквартал" , "Студия Квартал-95, "Продюсерский центр "Лига Смеха" и др.

Отныне бизнес-доля Зеленского числится за Борисом и Сергеем Шефирами – давними партнёрами гаранта.

Отметим, что противники нынешнего президента неоднократно поднимали волну критики против Зеленского с требованием продать Квартал (аналогия с "Порошенко, продай "Рошен" - прим. ред). Теперь их мечта сбылась.

Напомним, "Квартал 95" нашел ЗАМЕНУ Зеленскому. И это не Кошевой – ФОТО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Вечерний квартал Лига Смеха Новости Украина
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
5 лет Зайцевой: адвокат ошарашил заявлением - фото 1
5 лет Зайцевой: адвокат ошарашила заявлением
15:00
ФК "Динамо" уволил главного тренера - фото 1
ФК "Динамо" уволил главного тренера
14:17
Оля Полякова представит свою партию. Раскрыты детали - фото 1
Оля Полякова представит свою партию. Раскрыты детали
13:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...