"1+1" молит Зеленского о защите: Раскрыты детали

"1+1" молит Зеленского о защите: Раскрыты детали

После прошедших обысков СБУ телеканал "1+1" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите.

Об этом сообщает пресс-служба СМИ.

"Действия Службы безопасности Украины, к сожалению, не могут рассматриваться иначе, как политический шантаж и способ давления на свободу СМИ. Учитывая все вышеизложенное, мы обращаемся к вам с просьбой не оставлять эту ситуацию без внимания, не допустить посягательства на свободу слова в Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа", - заявил телеканал "1+1".

Как уточнили СМИ, "государство избрало путь запугивания журналистов", а сами сотрудники СБУ допустили "ряд грубых нарушений уголовного процессуального закона".

"Так, например, постановлением следственного судьи предусмотрено обыск только трех рабочих мест конкретных журналистов, но следователи СБУ настаивали на проведении обыска всего помещения редакции. Процессуальные нарушения зафиксированы в протоколе обыска, и мы надеемся на то, что им будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в обращении "1+1".

Напомним, 15 января на YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Позже неизвестные лица слили в сеть и другие записи.

На фоне разгоревшегося скандала Алексей Гончарук заявил о желании уйти в отставку, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять главу Кабмина.

В это же время гарант поручил правоохранительным ведомствам найти лиц, записавших заседания членов правительства. Предположительно, это были люди близкие к Игорю Коломойскому, который, сыграв на самолюбии президента, хотел избавиться от Алексея Гончарука.

5 февраля сотрудники СБУ провели обыски в помещении телеканала 1+1 и в квартирах журналистов, связанных со СМИ. Подробности читайте по ссылке.