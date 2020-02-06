Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Коронавирус из Китая война на Донбассе

Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский

23:00
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский - фото 1
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука были слиты с техники журналистов проекта "Гроші".

Все законно: СБУ вновь оправдалась за обыски "1+1"

Об этом сообщает УНИАН.

"К сожалению, у "Денег" (прошли - прим.) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил", - заявил президент, отметив, что «дело очень серьезное».

"Эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это (Кабмин – прим. ред.) режимный объект", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 15 января на YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Позже неизвестные лица слили в сеть и другие записи.

На фоне разгоревшегося скандала Алексей Гончарук заявил о желании уйти в отставку, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять главу Кабмина.

В это же время гарант поручил правоохранительным ведомствам найти лиц, записавших заседания членов правительства. Предположительно, это были люди близкие к Игорю Коломойскому, который, сыграв на самолюбии президента, хотел избавиться от Алексея Гончарука.

5 февраля сотрудники СБУ провели обыски в помещении "1+1" и в квартирах журналистов, связанных со СМИ. В ответ телеканал обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СМИ Телеканал 1+1 Владимир Зеленский СБУ Новости Украина
УНИАН
powered by lun.ua
Другое на тему
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО - фото 1
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО
16:24
Вину президента Штатов не признали по всем пунктам обвинения - фото 1
Сенат США оправдал Трампа
08:00
Гибель "Боинга": Иран начал игнорировать Украину - фото 1
Гибель "Боинга": Иран начал игнорировать Украину
Вчера, 22:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35