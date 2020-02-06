Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский

Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука были слиты с техники журналистов проекта "Гроші".

Об этом сообщает УНИАН.

"К сожалению, у "Денег" (прошли - прим.) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил", - заявил президент, отметив, что «дело очень серьезное».

"Эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это (Кабмин – прим. ред.) режимный объект", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 15 января на YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Позже неизвестные лица слили в сеть и другие записи.

На фоне разгоревшегося скандала Алексей Гончарук заявил о желании уйти в отставку, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять главу Кабмина.

В это же время гарант поручил правоохранительным ведомствам найти лиц, записавших заседания членов правительства. Предположительно, это были люди близкие к Игорю Коломойскому, который, сыграв на самолюбии президента, хотел избавиться от Алексея Гончарука.

5 февраля сотрудники СБУ провели обыски в помещении "1+1" и в квартирах журналистов, связанных со СМИ. В ответ телеканал обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о защите.