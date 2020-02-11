Зеленский объявил о нескольких обменах пленными

Зеленский считает, что отдать убийц русским в обмен на заложников за один раз нельзя

Президент Украины заявил о том, что российские оккупанты удерживают на территории страны-агрессора и в оккупированных Крыму и "Л/ДНР" более 200 человек. Взамен Киев может предложить русским освободить 175-180 уголовников.

Именно из-за столь большого количества заложников у русских, как поясняет Владимир Зеленский, обмен пленными за один раз провести невозможно.

"На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это значит, что за раз их вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов - подчеркнул гарант. - Мы движемся в этом направлении. Но Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны. Это уже предмет переговоров".

В то же время глава государства в интервью изданию "Интерфакс-Украина" прокомментировал и нежелание большинства граждан восстанавливать отношения с русскими. Мол, будущие поколения могут "иначе относиться к этому вопросу".

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.